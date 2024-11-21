У Костянтинівці поранено 6 людей після падіння російської авіабомби

Наслідки російського обстрілу Костянтинівки у ніч проти 21 листопада. Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал міста Костянтинівка Донецької області. Розпочато розслідування за фактом поранення 6 мирних жителів. Про це сьогодні, 21 листопада, повідомила Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що 20 листопада, о 22:00, російські військові завдали удару по місту Костянтинівці. Попередньо, агресор скинув на населений пункт дві авіабомби ФАБ-250 із модулем УМПК. Одна із бомб упала на житловий квартал.

«Внаслідок атаки дістали поранень 5 жінок віком від 18 до 75 років та 56-річний чоловік. На момент атаки вони перебували у своїх будинках», — йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, контузії та струс головного мозку. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

Також внаслідок російської атаки у Костянтинівці пошкоджено 10 фасадів багатоквартирних будинків, магазин, гараж та автомобіль.

Нагадаємо, 20 листопада росіяни вбили дитину у Первомаріївці Миколаївської громади на Донеччині. Окупанти обстріляли село касетними снарядами із РСЗВ «Торнадо». Ще 2 особи внаслідок цього обстрілу дістали поранень, у тому числі 13-річна дівчинка.