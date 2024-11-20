У зоні бойових дій на Донеччині зараз проживає 59 тисяч людей

На території Донецької області, підконтрольній українській владі, залишаються 323,8 тисячі мирних жителів. А на території, де ведуться активні бойові дії, проживають понад 59,3 тисячі громадян, з них 442 дитини. Про це повідомили Донецька обласна військова адміністрація.



З регіону продовжують евакуювати людей.



Минулого тижня було розселено 28 осіб, які потребували розселення, у Дніпропетровській та Львівській областях та на Закарпатті. Протягом минулого тижня з території області було евакуйовано 52 маломобільних людей похилого віку, які поїхали до своїх родичів. 40% із них — це жителі Великоновосілківської громади.



Сімох маломобільних громадян у партнерстві з громадською організацією «Схід SOS» та Укрзалізницею вивезли до Польщі.



Протягом тижня з території Донецької області евакуювали 198 дітей як з тих населених пунктів, де ведеться примусова евакуація сімей з дітьми, так і з інших населених пунктів, де примусову евакуацію не оголошено. У 8 населених пунктах, де продовжується примусова евакуація, залишається 105 дітей.



Нагадаємо, що раніше «Новини Донбасу» розповідали, як у Костянтинівці під російськими обстрілами евакуювали сім'ї з дітьми.