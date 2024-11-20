Зеленський: повернення Криму не повинно коштувати Україні десятки тисяч життів своїх людей

Президент Володимир Зеленський вірить, що тимчасово окупований Крим можна повернути під контроль України мирним шляхом.



«Я вже говорив про те, що ми готові повернути Крим дипломатичним шляхом... Ми не можемо втрачати десятки тисяч наших людей, щоб вони загинули заради того, щоб Крим повернувся... Ми розуміємо, що Крим можна повернути дипломатичним шляхом», — сказав Зеленський в інтерв'ю телеканалу FoxNews.



Водночас глава держави, відповідаючи на запитання, чи готова Україна поступитися землею в рамках мирної угоди, наголосив, що країна «не може юридично визнати якусь окуповану територію України російською».



Він нагадав, що російські війська окупували деякі території України до повномасштабного вторгнення з 2014 року.



«Юридично ми це не визнаємо, ми це не приймаємо», — додав Зеленський.

Активісти руху «Жовта Стрічка» підняли синьо-жовтий прапор на найвищу точку Байдарської яйли — масив Ільяс-Кая у тимчасово окупованому Криму.