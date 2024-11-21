Окупанти намагаються обійти Велику Новосілку — ситуація на фронті

За середу, 20 листопада, російські окупаційні війська здійснили низку штурмових дій на схід та північний схід від селища Велика Новосілка на Донеччині. Як повідомляє проєкт DeepState, основні зусилля тут війська РФ докладають у районі Роздольного, куди висадився десант. А на захід від Новодонецького окупант провів механізовані атаки.



За попередніми даними, війська РФ мали тактичний успіх. Більш детальна ситуація буде зрозуміла через пару днів, зазначили в DeepState.



Війська РФ намагаються обійти Велику Новосілку з півночі та перерізати дорогу на Богатир. Відомо, що для штурмових дій залучено спецзагони «головного роз'єднувального управління генерального штабу РФ».



«Це свідчить про бажання ворога досягти швидкого результату та можливого браку резервів на відрізку», — резюмує аналітичний проєкт.



Раніше бійці спеціального батальйону «Шквал» 28-ї механізованої бригади ЗСУ провели штурмову операцію та стабілізували ситуацію на одному з відрізків Торецького фронту.