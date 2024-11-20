ЗСУ провели штурмову операцію та стабілізували ситуацію під Торецьком: кадри ближніх боїв

Штурмова операція ЗСУ під Торецьком. Фото: кадр із відео

Воїни спеціального батальйону «Шквал» 28-ї механізованої бригади ЗСУ провели успішну штурмову операцію та стабілізували ситуацію на одному з відрізків Торецького фронту. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



Росіяни намагалися зупинити українських воїнів дронами, але безрезультатно.



У підсумку бійці ЗСУ захопили позиції армії РФ. Ліквідовані два окупанти, ще два – здалися в полон, решта – втекли.

Нагадаємо, що ГУР уразило командний пункт угруповання військ «Північ» ЗС РФ у Бєлгородській області.