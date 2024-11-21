З Дніпра повідомляють про «прильоти»: у місті як мінімум дві пожежі

Сьогодні вранці Дніпро зазнав російського обстрілу. Фото із соцмереж

У місті Дніпро рано вранці у четвер, 21 листопада, було чути звуки вибухів на тлі масштабної повітряної тривоги.

Місцеві жителі у телеграм-каналах повідомляють про «прильоти» і як мінімум про дві пожежі внаслідок обстрілу російських військ. Також у мережі з'явилися фото та відео, що свідчать про повітряну атаку противника на Дніпро.

Також, за інформацією місцевих жителів, через обстріл пошкодження отримало промислове підприємство.

Перед цим по всій країні, окрім Закарпаття, було оголошено повітряну тривогу. Також повідомлялося про швидкісні цілі у напрямку Дніпра зі сходу.

Спершу військові повідомили про загрозу балістики, але згодом уточнили, що злетів МіГ-31К.

«Не ігноруйте тривогу!», — зазначив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Наразі немає офіційної інформації про постраждалих і руйнування внаслідок російського обстрілу.