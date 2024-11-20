США виділили ще один пакет допомоги на 275 млн доларів: з чого він складається

Міністерство оборони США в середу, 20 листопада, оголосило про додаткову військову допомогу для задоволення критичних потреб України в галузі безпеки та оборони.



Допомогу надано в продовження тієї, що президент Джо Баден оголосив 26 вересня, повідомили в Пентагоні.



Це 70-й транш адміністрації Байдена, який буде надано із запасів Міноборони США для України із серпня 2021 року. Зазначається, що пакет допомоги, вартість якого становить 275 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, включаючи боєприпаси для ракетних систем, артилерійської та протитанкової зброї.



Допомога складає: боєприпаси для HIMARS; артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм; 60-мм та 81-мм мінометні постріли; безпілотні літальні апарати; ракети TOW; протитанкові комплекси «Джавелін» та АТ-4; стрілецька зброя та боєприпаси; підривне обладнання та боєприпаси; засоби захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних речовин; запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.



Нагадаємо, що Байден дозволив передачу Україні протипіхотних мін, це відповідь США на просування РФ у Донецькій області.

17 листопада різні американські ЗМІ повідомили про те, що адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Україні бити по Росії далекобійними ракетами ATACMS.