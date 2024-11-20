Роздягнули і розстріляли: Ще кількох полонених українських бійців було вбито російськими окупантами

Російські окупанти вкотре розстріляли полонених ЗСУ. У прокуратурі Донецької області повідомили, що це сталося на Покровському напрямі. Розпочато розслідування за фактом скоєння воєнного злочину, який спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).



За оперативними даними, 10 листопада війська РФ штурмували українські укріплення в районі села Новодмитрівка Покровського району.



Після того, як окупанти взяли в полон двох військових ЗСУ, вони змусили чоловіків роздягтися догола. Провівши їх під дулами автоматів лісопосадкою, полонених розстріляли.



Крім того, перевіряється факт убивства окупантами ще трьох поранених захисників України на вказаній позиції.



Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Стрімке зростання випадків вбивств українських військових під час здачі в полон почалося наприкінці минулого року і досягло безпрецедентних масштабів у цьому, найбільше випадків зафіксовано на Донеччині.



За інформацією, яка поширюється в інтернеті, російські військові раніше, ймовірно, розстріляли двох беззбройних українських військовополонених у Курській області.