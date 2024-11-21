Незабаром буде в Україні. У Канаді підтвердили передачу ППО NASAMS

Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що незабаром Україні буде передано новітню систему протиповітряної оборони NASAMS. Про це повідомляє журналіст видання «Укрінформ».



«Ми тісно співпрацювали з американцями та виробником Raytheon над збором цієї системи та її доставкою. Зараз вона знаходиться в Польщі та незабаром має бути переправлена через кордон», — сказав Блер.



Глава оборонного відомства заявив, що раніше прем'єр-міністр Джастін Трюдо провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським, повідомивши йому про надходження незабаром NASAMS.



«Ми працюємо з українцями, щоб якнайшвидше доставити цю систему, придбану Канадою для України. Очікую, що невдовзі зможемо сказати значно більше», – резюмував канадський політик.



Раніше ми писали, що Міністерство оборони США у середу, 20 листопада, оголосило про додаткову військову допомогу для задоволення критичних потреб України в галузі безпеки та оборони.