Німеччина передасть Україні дрони «Mini-Taurus» — BILD

Німецька компанія Helsing незабаром надасть Україні 4 тисячі безпілотників зі штучним інтелектом Mini-Taurus. Ці дрони оснащені сучасними системами, що роблять їх практично невразливими для російських систем радіоелектронної боротьби та GPS-перешкод. Про це повідомляє BILD.



Глава оборонного відомства Німеччини Борис Пісторіус підтвердив факт постачання безпілотників Україні.



Загалом у компанії нібито замовили 4000 таких безпілотників для України. З грудня вони можуть почати надходити партіями по кілька сотень на місяць. Окремі прототипи нібито вже випробовуються та вдосконалюються у реальних бойових умовах на сході України.



Mini-Taurus здатні аналізувати місцевість та визначати місце розташування навіть за складних погодних умов чи зруйнованої інфраструктури. Це дозволяє дрону продовжувати місію навіть при втраті радіосигналу, що значно збільшує точність ураження.



Міністр оборони Борис Пісторіус зазначив, що «дуже радий тому, що постачання цих дронів, оснащених технологіями ШІ, вже починається» і що Україна зможе використати їх проти важливих цілей.



Раніше ми писали, що до кінця 2024 року Німеччина поставить Україні ще одну систему ППО.