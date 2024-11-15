Поліція допомогла виїхати родині з дитиною із прифронтового села на Донеччині

Правоохоронці допомогли евакуюватись сім'ї із села Новоєлизаветівка в районі окупованого Селидового Донецької області. Вибухи у селі лунають щодня.



Дорога до села вкрай небезпечна. Росіяни б'ють по дорогам і будинкам з озброєння різних видів, а в приватному секторі на цивільних полюють російські безпілотники.



На броньованому автомобілі поліцейські з Покровська разом з екіпажем «Білий янгол» безпечно вивезли сім'ю з дитиною з-під вогню. 13-річна Дар'я зібрала найнеобхідніше та попрощалася з рідним будинком. З собою дівчинка забрала домашнього улюбленця — руду собачку.



Правоохоронці доправили родину до евакуаційного пункту. Надалі волонтери допоможуть їм облаштуватись у безпечнішому регіоні.

Раніше на засіданні Координаційного штабу ухвалили рішення про проведення обов'язкової евакуації примусовим способом дітей з батьками з населених пунктів Великоновосілківської селищної територіальної громади Волноваського району Донецької області.