Інфляція у РФ майже напевно призведе до збільшення витрат на фінансування війни — розвідка Великобританії

Інфляція в Росії зросла до 6 відсотків у вересні 2023 року, порівняно з 5,3 відсотка у серпні 2023 року, інформує розвідка Великобританії.



Це було викликане зростанням споживчих цін на продукти харчування та паливо. Центральний Банк Росії (ЦБ РФ) відреагував збільшенням базової відсоткової ставки на 2 пункти до нової базової ставки 15 відсотків.



Це найвищі показники із травня 2022 року. На думку британських аналітиків, ймовірно, що ЦБ РФ збереже високі відсоткові ставки до 2024 року.



Через зростаючий попит, частково через значне збільшення витрат на оборону, а також тиск з боку посилення ринку праці, що продовжується, російська економіка, ймовірно, перебуває під загрозою перегріву.



Це з високою ймовірністю забезпечить збереження інфляції в Росії у 2024 році вище за цільовий рівень у 4 відсотки, що призведе до зниження державних витрат, особливо в таких областях, як соціальна допомога, де витрати зростають нижче за інфляцію.





