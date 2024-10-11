Російська «влада» в «ЛНР» затримує зарплати працівникам держустанов — Лисогор

На окупованій частині Луганської області місцева влада не виплачує зарплати працівникам державних та комунальних установ «ЛНР». Зокрема, три місяці людям не виплачують грошей. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Для населення захопленої у 2014 році частини Луганщини багатомісячна затримка заробітної плати вже давно стала звичкою. Натомість жителі міст, які Росія окупувала 2022-го, ще не встигли до цього явища пристосуватися. Останні два роки ці затримки стали регулярністю навіть на так званих «державних» чи «комунальних» підприємствах. Людей привчають терпіти», — зазначив він.



За словами Лисогора, серед останніх випадків — Старобільське лісомисливське господарство за понад три місяці заборгувало близько 2 млн рублів.



Раніше ми писали, що мешканцям захоплених регіонів виплачують борги з зарплати лише через прокуратуру.