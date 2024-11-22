РФ запустила новітню балістичну ракету: Україна та НАТО проведуть екстрене засідання

НАТО і Україна проведуть екстрене засідання в Бельгії через те, що РФ 21 листопада завдала удару по Україні новітньою балістичною ракетою середньої дальності. Про це передає AFP з посиланням на офіційні особи.



Переговори відбудуться в столиці Брюсселі у вівторок, 26 листопада. Учасники обговорять застосування РФ експериментальної гіперзвукової ракети середньої дальності.



Засідання було скликане Києвом.



21 листопада Росія вдарили по Дніпру новітньою балістичною ракетою. Пошкоджено промислове підприємство, центр реабілітації для людей з інвалідністю та частково зруйновано котельню.



Глава Кремля Володимир Путін заявив, що Росія випустила по Дніпру балістичну ракету без ядерного заряду «Орєшник». Він стверджує, що це відповідь РФ на те, що західні країни надали Україні далекобійну зброю і дозволили бити з неї по тилах Росії. Він визнав, що перші ракети вже вразили військові об'єкти в Брянській і Курській областях. Путін звинуватив «колективний Захід» і США зокрема в порушенні світової безпеки.



Представник ЄС Петер Стано назвав застосування нової балістичної ракети ескалацією з боку Кремля.