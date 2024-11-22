У зоні ведення бойових дій на підконтрольній Україні частині Луганської області залишаються двоє людей. Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор у прямому ефірі «Суспільне.Студія».



За його словами, росіяни атакують Греківку, Новоєгорівку та Макіївку.



«Дві людини, які поки що категорично відмовляються виїжджати. По можливості військові допомагають та передають допомогу. Проводимо роботу, щоб люди евакуювалися. Це люди похилого віку, вони відмовляються їхати. Здебільшого, людей евакуйовано вже через те, що два тижні тривали надважкі бої, тому максимально провели евакуацію», — заявив глава ОВА.



Раніше ми писали, що після нетривалої паузи росіяни значно збільшили атакуючий тиск на ділянці фронту на Луганщині.