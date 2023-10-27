Коломойському продовжили тримання під вартою ще на два місяці

Коломойський у залі суду. Фото: Youtube

Шевченківський районний суд Києва до грудня продовжив тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це йдеться у трансляції із зали суду, інформує «Громадське».



Ще 2 вересня суд призначив Коломойському запобіжний захід — два місяці утримання під вартою з альтернативою у вигляді застави понад 509 мільйонів гривень.



Згодом заставу збільшили до 3,8 млрд гривень, оскільки слідчі заявили про викриття нових даних у справі. Термін утримання Коломойського у СІЗО спливає 2 листопада, прокурор просив продовжити його ще на два місяці – до 2 грудня включно.



Прокурор зазначив, що на волі Коломойський може планувати втечу за кордон та переховуватися від слідства. Зокрема, Кіпр, громадянином якого є Коломойський, залишає за собою право не видавати своїх громадян на запит слідства.



До того ж прокурор підозрює, що тоді Коломойський може втратити громадянство України. Сторона звинувачення також говорила про ризик знищення доказів та впливу на свідків – працівників «ПриватБанку», які працювали за дорученнями Коломойського.



Прокурор зазначив, що слідство не встигли завершити за два місяці перебування Коломойського у СІЗО через складність справи. Слідство ще має допитати свідків, дослідити рух коштів із рахунків «ПриватБанку» на рахунок Коломойського, отримати документи від органів США, Франції, Великобританії, Швейцарії, Кіпру та Ізраїлю.



Нагадаємо, відомому бізнесмену Ігорю Коломойському повідомили про нову підозру – у заволодінні майже 6 млрд грн найбільшого українського приватного банку.