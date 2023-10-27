Коломойскому продлили содержание под стражей еще на два месяца

Коломойский в зале суда. Фото: Youtube

Шевченковский районный суд Киева до декабря продлил содержание под стражей бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом говорится в трансляции из зала суда, информирует «Громадське».



Еще 2 сентября суд назначил Коломойскому меру пресечения — два месяца содержания под стражей с альтернативой в виде залога более 509 миллионов гривен.



Впоследствии залог увеличили до 3,8 млрд. гривен, поскольку следователи заявили о разоблачении новых данных по делу. Срок содержания Коломойского в СИЗО истекает 2 ноября, прокурор просил продлить его еще на два месяца — до 2 декабря включительно.



Прокурор отметил, что на свободе Коломойский может планировать побег за границу и скрыться от следствия. В частности, Кипр, гражданином которого является Коломойский, оставляет за собой право не выдавать своих граждан по запросу следствия.



К тому же прокурор подозревает, что тогда Коломойский может лишиться гражданства Украины. Сторона обвинения также говорила о риске уничтожения доказательств и влияния на свидетелей — работников ПриватБанка, работавших по поручению Коломойского.



Прокурор отметил, что следствие не успели завершить через два месяца пребывания Коломойского в СИЗО из-за сложности дела. Следствие еще должно допросить свидетелей, исследовать движение средств со счетов «ПриватБанка» на счет Коломойского, получить документы от органов США, Франции, Великобритании, Швейцарии, Кипра и Израиля.



Напомним, известному бизнесмену Игорю Коломойскому сообщили о новом подозрении — в завладении почти 6 млрд грн крупнейшего украинского частного банка.