Військові показали російських солдатів, взятих у полон в Курській області ►

Українські військові взяли в полон кілька десятків російських військових в Курській області РФ. Сили спеціальних операцій оприлюднили відеозапис, на якому вони спілкуються з військовополоненими.



У ССО розповіли, що під час проведення спеціальних дій на Курському напрямку «завдали суттєвих втрат у живій силі противнику». Взято в полон військовослужбовці 810-ї бригади морської піхоти РФ.



На відео полонені говорять, що до них добре ставляться і вони не радять брати участь у війні проти України.

Раніше в російському міністерстві закордонних справ заявили, що готові обміняти 630 військовополонених.