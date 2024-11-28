Росія ракетами масовано атакувала Україну. Що відомо на даний момент

Вранці 28 листопада не менше семи російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили крилаті ракети по Україні. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.
Також флот РФ запустив ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря.
В результаті серія вибухів пролунала у різних областях України.
Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що українська енергетика знову перебувала під масованим ударом РФ.
«Атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні», – розповів він.
У пресслужбі «Укренерго» повідомили, що у зв'язку з масованою атакою в Україні ввели екстрені відключення світла.
Пізніше стало відомо про перші «прильоти» та наслідки атаки в регіонах.
Харків
Так, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни ракетами вдарили по цивільному підприємству у Київському районі міста.
Луцьк
Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що у місті є кілька «прильотів»
«У частині міста зникла електроенергія. Поки що не працює електротранспорт. Прийнято рішення, що школярі першої зміни навчатимуться у дистанційному форматі», – розповів Поліщук.
Рівненська область
Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що в регіоні без електропостачання залишилися понад 280 тисяч абонентів.
«Є перебої з водою. Школи Рівного та частини Рівненського району переводимо на дистанційне навчання», – заявив він.
Миколаїв
Мер Миколаєва Ігор Сєнкевич повідомив, що у місті не працюють електротранспорт та навчальні заклади.
Оновлено 09:25.
Львівська область
Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що війська РФ вдарила по об'єктах енергетичної інфраструктури в регіоні.
«Через ранковий обстріл та застосування погодинних графіків відключення електроенергії 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання», – сказав Козицький.
Одеська область
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що в Одеському районі є пошкодження шести житлових приватних будинків.
У пресслужбі Одеської обласної прокуратури повідомили, що внаслідок атаки три людини отримали поранення, серед них 16-річний хлопець.
Волинська область
Очільник Волинської ОВА Іван Рудницький повідомив, що загарбники ракетами атакували критичну інфраструктуру області.
«Наразі тимчасово без світла орієнтовно 215 тисяч абонентів», – додав Рудницький.
Вінницька область
Перша заступниця голови Вінницької ОВА Наталія Заболотна розповіла, що в регіоні пошкоджені житлові будинки і є одна поранена жінка.
Оновлено 10:40.
Херсон
Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що внаслідок ракетної атаки місто знеструмлене.
«Електротранспорт тимчасово не працює. Через відсутність електропостачання у місті запроваджується тимчасовий графік подачі води», – заявив Мрочко.
Івано-Франківська область
Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповіла, що ціллю окупантів в області стали об'єкти критичної інфраструктури.
«Зафіксовані пошкодження приватних будинків», – зазначила вона.
Житомир
У пресслужбі «Житомирводоканалу» повідомили, що місто знеструмлене.
Київська область
У пресслужбі Київської ОВА повідомили, що внаслідок російської атаки пошкоджений інфраструктурний об’єкт.
Пожежа ліквідована. Постраждали дві людини.
Хмельницька область
Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що частково відсутнє електропостачання в Шепетівському та Хмельницькому районах області.
Нагадаємо, що 27 листопада окупований Крим атакували ракетами та дронами.