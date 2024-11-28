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Росія ракетами масовано атакувала Україну. Що відомо на даний момент

28 листопада 2024, 09:09

Росія ракетами масовано атакувала Україну. Що відомо на даний момент

Вранці 28 листопада не менше семи російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили крилаті ракети по Україні. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Також флот РФ запустив ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря.

В результаті серія вибухів пролунала у різних областях України.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що українська енергетика знову перебувала під масованим ударом РФ.

«Атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні», – розповів він.

У пресслужбі «Укренерго» повідомили, що у зв'язку з масованою атакою в Україні ввели екстрені відключення світла.

Пізніше стало відомо про перші «прильоти» та наслідки атаки в регіонах.

Харків

Так, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни ракетами вдарили по цивільному підприємству у Київському районі міста.

Луцьк

Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що у місті є кілька «прильотів»

«У частині міста зникла електроенергія. Поки що не працює електротранспорт. Прийнято рішення, що школярі першої зміни навчатимуться у дистанційному форматі», – розповів Поліщук.

Рівненська область

Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що в регіоні без електропостачання залишилися понад 280 тисяч абонентів.

«Є перебої з водою. Школи Рівного та частини Рівненського району переводимо на дистанційне навчання», – заявив він.

Миколаїв

Мер Миколаєва Ігор Сєнкевич повідомив, що у місті не працюють електротранспорт та навчальні заклади.

Оновлено 09:25.

Львівська область

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що війська РФ вдарила по об'єктах енергетичної інфраструктури в регіоні.

«Через ранковий обстріл та застосування погодинних графіків відключення електроенергії 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання», – сказав Козицький.

Одеська область

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що в Одеському районі є пошкодження шести житлових приватних будинків.

У пресслужбі Одеської обласної прокуратури повідомили, що внаслідок атаки три людини отримали поранення, серед них 16-річний хлопець.

Волинська область

Очільник Волинської ОВА Іван Рудницький повідомив, що загарбники ракетами атакували критичну інфраструктуру області.

«Наразі тимчасово без світла орієнтовно 215 тисяч абонентів», – додав Рудницький.

Вінницька область

Перша заступниця голови Вінницької ОВА Наталія Заболотна розповіла, що в регіоні пошкоджені житлові будинки і є одна поранена жінка.

Оновлено 10:40.

Херсон

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що внаслідок ракетної атаки місто знеструмлене.

«Електротранспорт тимчасово не працює. Через відсутність електропостачання у місті запроваджується тимчасовий графік подачі води», – заявив Мрочко.

Івано-Франківська область

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповіла, що ціллю окупантів в області стали об'єкти критичної інфраструктури.

«Зафіксовані пошкодження приватних будинків», – зазначила вона.

Житомир

У пресслужбі «Житомирводоканалу» повідомили, що місто знеструмлене.

Київська область

У пресслужбі Київської ОВА повідомили, що внаслідок російської атаки пошкоджений інфраструктурний об’єкт.

Пожежа ліквідована. Постраждали дві людини. 

Хмельницька область

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що частково відсутнє електропостачання в Шепетівському та Хмельницькому районах області.

Нагадаємо, що 27 листопада окупований Крим атакували ракетами та дронами.

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