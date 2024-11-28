Росія в 11-те з початку року атакувала енергосистему України — «Укренерго»

Росіяни здійснили вже 11-ту з початку року масовану ракетно-дронову атаку на українську енергосистему. Про це повідомило Укренерго.



За інформацією національної компанії, було пошкоджено енергооб'єкти у кількох регіонах.



«Аварійно-відновлювальні роботи розпочалися одразу після скасування повітряної тривоги. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого ворогом обладнання. Під час повітряної тривоги було запроваджено аварійні відключення, які зараз продовжують діяти», — йдеться у повідомленні.



В «Укренерго» попередили, що при застосуванні аварійних раніше оприлюднені графіки погодинних відключень не діють.

Раніше стало відомо, що окупанти пошкодили об'єкт критичної інфраструктури у Покровську. Нагадаємо, Росія ракетами масовано атакувала Україну.