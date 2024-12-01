РФ вдарила по Донеччині: є жертви та поранені

Росіяни атакували Донеччину Фото: Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу, 30 листопада, загинули двоє мешканців, ще четверо – постраждали. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 30 листопада росіяни вбили 2 жителів Донецької області — у Мирнограді», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 4 особи отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2887 осіб, отримали поранення — 6468. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що 29 листопада в тимчасово окупованому Криму ударами пошкоджено три радіолокаційні комплекси (РЛС) Росії. Внаслідок операції української розвідки вражена одна РЛС «Каста-2е2» та дві РЛС «Підліт».