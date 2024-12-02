Дрони РФ атакували Тернопільщину, одна людина загинула. Фото: ДСНС Тернопільської області

Вночі внаслідок удару російського дрона у Тернополі постраждав багатоквартирний будинок, що спричинило масштабну пожежу. За інформацією ДСНС України, загинула одна людина.



«Загинула одна людина, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто», — повідомили рятувальники.

Дрони РФ атакували Тернопільщину, одна людина загинула. Фото: ДСНС Тернопільської області

Дрони РФ атакували Тернопільщину, одна людина загинула. Фото: ДСНС Тернопільської області

На місці працюють психологи та розгорнуто мобільний пункт незламності для постраждалих. Раніше Сили оборони знешкодили близько 20 російських БПЛА в районі Києва.