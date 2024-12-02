Окупанти вдарили по Покровській громаді: четверо людей постраждали

Минулої доби, 1 грудня, російська армія атакувала Покровську громаду Донецької області. Внаслідок атак отримали поранення 4 особи, також є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Зазначається, що під удар потрапили Покровськ та селище Шевченко.



«О 14:30 стався обстріл селища Шевченко, внаслідок чого отримали поранення 2 цивільні особи. Евакуація постраждалих неможлива у зв'язку із ситуацією з безпекою — селище знаходиться під постійними обстрілами з боку російських військ», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що близько 15:30 на автодорозі Удачне-Покровськ ворожий дрон потрапив у легковий автомобіль, у якому знаходилася сімейна пара — чоловік 1979 р.н. та жінка 1981 р.н. Постраждалі отримали уламкові травми. Їх транспортували до дніпровської лікарні.



Окрім того, росіяни тричі обстріляли Покровськ. Зокрема, близько 09:00 внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено легковий автомобіль, який рухався однією з головних автошляхів. О 14:50 під удар потрапив приватний будинок у східній частині Покровська. Пошкоджено паркан, вікна та дах будинку.



Внаслідок падіння дрона пошкоджено надземний розподільчий газопровід середнього тиску у західній частині міста. Фахівці газової служби виконали аварійні роботи. Абонентів від газопостачання не відключали.



Раніше ми писали, що за 1 грудня російські війська поранили п'ятьох жителів Донеччини.