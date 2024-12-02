Росія атакувала Україну 110 безпілотниками: подробиці

РФ атакувала Україну 110 БПЛА, ППО збила 52. Фото: ЗС ЗСУ

У ніч на 2 грудня 2024 року Росія атакувала територію України 110 ударними БПЛА «Shahed» та безпілотниками інших типів. Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.



Станом на 08.30 підтверджено збиття 52 російських БПЛА в Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.



«50 безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оброни, 6 — вийшло з підконтрольного повітряного простору у напрямку РФ та Білорусі, ще один — в повітрі», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, дрони РФ атакували Тернопільщину, внаслідок удару одна людина загинула.