З Курахового стає все важче виїхати: як евакуюють людей ►

З прифронтового Курахового та найближчих сіл продовжують евакуювати людей.



Поки люди жили вдома, їм увесь час доводилося ховатися від російських обстрілів у підвалах. Це і діти, і люди похилого віку, і люди з інвалідністю.



За добу з Курахівського напрямку спільними силами було евакуйовано 20 мирних жителів.



«Серед нещодавно евакуйованих — багатодітна сім'я, в якій виховуються троє дітей: 9-річна дівчинка і два хлопчики 6 і 2 років. Із собою родина забирає домашнього улюбленця — собаку Дахана. Волонтери допоможуть родині облаштуватися в безпечнішому регіоні», — розповіли в поліції.



Правоохоронці наголошують, що війська РФ стоять за кілька кілометрів від Курахового, через бої проїзду вже майже немає.

У деяких прифронтових містах на Донеччині склалася дуже важка гуманітарна ситуація. Раніше ми писали, що у Курахівській громаді Донецької області продовжує жити 2900 людей. Місцеве населення не готується до евакуації. У Слов'янську Донецької області станом на 24 листопада лишається 50 тисяч осіб.