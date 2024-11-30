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З Курахового стає все важче виїхати: як евакуюють людей ►

30 листопада 2024, 12:10

З Курахового стає все важче виїхати: як евакуюють людей ►

З Курахового стає все важче виїхати: як евакуюють людей

З прифронтового Курахового та найближчих сіл продовжують евакуювати людей.

Поки люди жили вдома, їм увесь час доводилося ховатися від російських обстрілів у підвалах. Це і діти, і люди похилого віку, і люди з інвалідністю.

За добу з Курахівського напрямку спільними силами було евакуйовано 20 мирних жителів.

«Серед нещодавно евакуйованих — багатодітна сім'я, в якій виховуються троє дітей: 9-річна дівчинка і два хлопчики 6 і 2 років. Із собою родина забирає домашнього улюбленця — собаку Дахана. Волонтери допоможуть родині облаштуватися в безпечнішому регіоні», — розповіли в поліції.

Правоохоронці наголошують, що війська РФ стоять за кілька кілометрів від Курахового, через бої проїзду вже майже немає.

У деяких прифронтових містах на Донеччині склалася дуже важка гуманітарна ситуація. Раніше ми писали, що у Курахівській громаді Донецької області продовжує жити 2900 людей. Місцеве населення не готується до евакуації. У Слов'янську Донецької області станом на 24 листопада лишається 50 тисяч осіб.

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