Росіяни атакували село у Волноваському районі: поранено місцевого мешканця

Росіяни атакували Андріївку. Фото: Великоновосілківська ГВА

Окупаційна армія РФ у понеділок вранці, 2 грудня, обстріляла село Андріївку Волноваського району Донецької області за допомогою FPV-дрона. Відомо про одного пораненого. Про це повідомили у пресслужбі Великовоселківської селищної військової адміністрації.



«Внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном села Андріївка Волноваського району було поранено місцевого жителя 2001 року народження», — йдеться у повідомленні.



Потерпілому діагностували вогнепальне осколкове поранення шиї та гомілки. Його доставили до найближчого медичного закладу.



Раніше ми писали, що за 1 грудня російські війська поранили п'ятьох жителів Донеччини.