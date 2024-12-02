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На вимогу ЄС в Україні почнуть запроваджувати платні дороги

02 грудня 2024, 11:27

На вимогу ЄС в Україні почнуть запроваджувати платні дороги

Міністерство розвитку громад та територій почало вивчати трафік шести основних автомагістралей та на отриманих результатах має зробити висновок про доцільність запуску платних доріг в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на заступника міністра розвитку громад та територій Сергія Деркача.

Зазначається, що зараз напрацьовано законопроект, тривають переговори із Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Аналіз транспортних потоків на шести основних маршрутах, які чиновником не називаються, допоможуть вивести оцінку доцільності платних магістралей та підготувати механізми їхнього запуску на платну основу.

«Питання платних доріг — це вимога ЄС. У нас є напрацьований законопроект із цього приводу і зараз ми працюємо над його втіленням... Для того, щоб зробити якісну дорогу, потрібно провести аналіз інтенсивності руху, зараз такий аналіз ведеться шістьма дорогами, щоб запустити механізм платних доріг. Говоримо з інвесторами, є домовленості з ЄІБ», – сказав Сергій Деркач.

Він додав, що за результатами аналізу та висновків експертів прийматиметься відповідне рішення. У будь-якому разі Україна запровадить систему платних доріг і «рано чи пізно платні дороги все одно будуть».

З повідомлення незрозуміло, йдеться про повноцінні платні магістралі, на яких збиратимуться кошти з усього транспорту, або про систему оплати з вантажівок за всі дороги, як це працює зараз у більшості країн ЄС.

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