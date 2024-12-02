Обстріли РФ на Херсонщині: 3 загиблих і 13 поранених

Через російські обстріли на Херсонщині троє людей загинули, ще 13 - дістали поранення. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



За словами голови Херсонської ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Станіслав, Садове, Білозерка, Комишани, Приозерне, Інженерне, Веселе, Золота Балка та місто Херсон.



«Російські військові били по критичній інфраструктурі: житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили автобуси та приватний автомобіль», - уточнив Прокудін.

Раніше безпілотники РФ атакували Тернопільщину, внаслідок ударів одна людина загинула.