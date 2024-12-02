РФ обстріляла три райони Донецької області: пошкоджені будинки, є постраждалі

Російська армія минулої доби, 1 грудня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджені житлові будинки та інфраструктурний об'єкт. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За інформацією Філашкіна, під удар потрапили три райони регіону:



Покровський район. Під постійними обстрілами Курахове, Успенівка, Ганнівка, Веселий Гай, Костянтинопільське, Сухі Яли, Дачне, Дальнє, Іллінка, Сонцівка, Берестки, Зоря і Новодмитрівка. У Покровську поранено 2 людини, ще 2 — у Шевченку.



Краматорський район. У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджено 6 об'єктів. Обстріляні околиці Костянтинівської і Лиманської громад.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка, інфраструктурний об'єкт і 2 нежитлові приміщення.



Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ у понеділок вранці, 2 грудня, обстріляла село Андріївку Волноваського району Донецької області за допомогою FPV-дрону. Відомо про одного пораненого.