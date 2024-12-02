В Україні розмінуванням займаються понад 4 тисячі саперів — Шмигаль

Над розмінуванням в Україні зараз працює майже 70 операторів протимінної діяльності, понад 4 тис. саперів та понад 150 одиниць техніки. Про це під час форуму Demine Ukraine розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.



«Завдяки солідарності партнерів та внутрішнім ресурсам ми повернули в експлуатацію майже 35,5 тис. квадратних кілометрів української землі. Потенційно замінована територія на сьогодні становить близько 139 тис. квадратних кілометрів», - заявив прем'єр-міністр України.



За словами прем'єра, наразі до коаліції гуманітарного розмінування долучилися близько 50 країн-партнерів, а загальний обсяг внесків склав понад 1 млрд доларів.

Раніше «Новини Донбасу» писали, як прифронтові регіони справляються з наслідками війни, розміновуючи території самостійно.