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Шольц прибув до Києва на переговори із Зеленським

02 грудня 2024, 09:08

Шольц прибув до Києва на переговори із Зеленським

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва із неоголошеним візитом. Фото: ZDF Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва із неоголошеним візитом. Фото: ZDF

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок, 2 грудня, прибув до Києва із неоголошеним візитом. Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau.

Це перший візит канцлера до України за два з половиною роки.

Після прибуття до Києва він відзначив свою підтримку Україні, яка зазнала нападу з боку Росії.

У ході візиту Шольц, зокрема, планує зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським.

Востаннє Шольц приїжджав до Києва у червні 2022 року разом із президентом Франції Емманюелем Макроном та тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Напередодні в Україну приїжджали топ-дипломат ЄС Кая Каллас, єврокомісар із розширення Марта Кос та президент Європейської ради Антоніу Кошта.

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