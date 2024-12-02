Шольц прибув до Києва на переговори із Зеленським

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок, 2 грудня, прибув до Києва із неоголошеним візитом. Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau.
Це перший візит канцлера до України за два з половиною роки.
Після прибуття до Києва він відзначив свою підтримку Україні, яка зазнала нападу з боку Росії.
У ході візиту Шольц, зокрема, планує зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським.
Востаннє Шольц приїжджав до Києва у червні 2022 року разом із президентом Франції Емманюелем Макроном та тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.
Напередодні в Україну приїжджали топ-дипломат ЄС Кая Каллас, єврокомісар із розширення Марта Кос та президент Європейської ради Антоніу Кошта.