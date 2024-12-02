У Слов'янську за місяць підвищилася народжуваність

У листопаді у Слов'янську народилося на 7 немовлят більше, ніж у попередньому місяці. Ілюстративне фото

У листопаді у Слов'янську на Донеччині народилося 56 дітей. Це на 7 немовлят більше, ніж у жовтні, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

«За останній місяць осені у нашому місті з'явилися на світ 25 хлопчиків та 31 дівчинка», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Слов'янську Донецької області станом на 24 листопада залишалося 50 тисяч осіб.

«У місті перебуває 50 тисяч мешканців, до 5 тисяч дітей. Тому закликаю, насамперед, батьків з дітьми виїжджати, бо все ж таки кількість обстрілів збільшується», — зазначив голова міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, люди можуть виїхати на Львівщину, у Закарпаття, Дніпро, Полтаву та Київ.

Лях зазначив, що у 2022 році, коли російські війська підійшли близько до міста, у Слов'янську було 18 тисяч осіб.