Нацгвардійці знищили піхоту РФ на Покровському напрямі

У ЗСУ показали роботу на Покровському напрямі. Фото: скріншот

На Покровському напрямі екіпаж БТР-4Е бригади «Червона Калина» зачищає посадку з російськими окупантами. Про це повідомили у пресслужбі Національної гвардії України.



«Групу ворожої піхоти виявили аеророзвідники, після чого до роботи приступив екіпаж БТР. Злагоджена робота підрозділів, швидкість і точність — результатом стала знищена російська піхота, яка збиралася штурмувати українські позиції», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що російські окупанти на Покровському напрямку постійно змінюють тактику, намагаючись проводити наступи. Гвардійці відбивають постійні штурми, проводять контратаки та цілодобово «демілітаризують» армію РФ.



Раніше ми писали, що поблизу Новогродівки на Донеччині українські військовослужбовці знищили двох російських окупантів.