Українські оператори БПЛА ліквідували 2 російські окупанти під Новогродівкою

Під Новогродівкою ЗСУ знищили дронами знищили двох військових РФ. Фото: скріншот

Поблизу Новогродівки на Донеччині українські військовослужбовці знищили двох російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі 425 окремого штурмового батальйону «Скеля».



«Бійці «СКАЛИ» нещадно утилізують окупантів, які прийшли на наші землі. На цих кадрах троє росіян перебіжками намагалися дістатися до укриття. Але наші оператори бомберів виявилися спритнішими», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що двох росіян було ліквідовано, а одного — поранено.



Раніше ми писали, що бійці бригади «Помста» 3 прикордонного загону імені Героя України полковника Євгена Пікуса спалили два склади БК, бліндаж пілотів та пункт управління БПЛА у Донецькій області.