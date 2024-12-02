Відключення світла в Україні можливе протягом усієї зими

В Україні відключення світла триватимуть усю зиму, але їхня тривалість залежатиме від погодних умов та швидкості відновлення. Про це сказав директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко у коментарі Oboz.ua.

На думку Харченка, стабілізація енергосистеми вимагатиме до 4 тижнів за відсутності нових атак.

«Очікується, що за сприятливих умов протягом найближчих днів ситуація покращає, і вже до середини тижня відключення можуть зменшитися до двох черг», — йдеться у повідомленні.

Харченко припустив, що у разі успішного відновлення енергомереж взимку можливі короткочасні відключення, які триватимуть 2-4 години на добу. Однак при ускладненні погодних умов або нових атаках цей час може зрости до 12-16 годин на добу.

Водночас експерт наголошує, що ризик масштабного блекауту залишається низьким.

«Я не бачу підстав думати, що можлива реально каскадна аварія національна», — зазначив він.

Нагадаємо, 28 листопада Росія завдала ракетно-дронового удару по українській енергетичній інфраструктурі. Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, внаслідок пошкоджень обладнання на підстанціях «Укренерго» виникли обмеження щодо видачі потужності, що створило дефіцит генерації.