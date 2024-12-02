«Захоплений» росіянами танк Leopard 2 виявився муляжем

Російські військові відзвітували про захоплення танка Leopard 2: він виявився вправним муляжем

Російські військові нещодавно повідомили про захоплення основного бойового танка Leopard 2A4, проте пізніше з'ясувалося, що замість реальної бойової машини була захоплена майстерно створена модель. Українські війська використали ретельно опрацьований макет для введення супротивника в оману. Про це повідомляє видання Bulgarian Military.

Зазначається, що макет був настільки деталізованим, що на нього завдали камуфляжу та імітації броньових блоків «Контакт-1» — це зробило його практично невідмінним від оригіналу на відстані.

Муляж дозволив українській стороні відвернути увагу противника та, ймовірно, розкрити тактику його дій, наприклад, системи наведення та методи оцінки цілей.

Оглядачі видання пишуть, що використання підробленого Leopard 2A4 не перший випадок застосування обманних тактик у поточній війні. Україна, наприклад, раніше успішно застосовувала дерев'яні макети пускових установок HIMARS, які залучали вогонь російських ракет.

Також було використано надувні макети систем ППО С-300, розміщені поруч із критично важливими об'єктами для відволікання противника.

«Навіть якщо російські збройні сили не витратили жодних ресурсів на захоплення підробленого Leopard 2A4, це було невдачею для противника, оскільки захоплення подібної техніки зазвичай активно поширюється російською пропагандою», — зазначають оглядачі.