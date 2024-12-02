У Донецькій адміністрації представили начальника Миколаївської МВА

Володимир Проскунін став начальником Миколаївської міської воєнної адміністрації. Фото: Новини Донбасу

У понеділок, 2 грудня, перший заступник голови Донецької облдержадміністрації Юрій Винокуров подав начальника Миколаївської міської військової адміністрації. Ним став Володимир Миколайович Проскунін. Про це повідомили у пресслужбі Донецької ОВА.



«До свого призначення Володимир Проскунін обіймав посаду заступника начальника Миколаївської міської військової адміністрації. Він довгий час займався викладацькою та науковою діяльністю, обіймав керівні посади в органах місцевого самоврядування», — йдеться у повідомленні.





Володимир Проскунін має великий досвід державного управління. Під час повномасштабного вторгнення рф він довгий час виконував обов'язки начальника Миколаївської МТГ.

Раніше ми писали, що 30 листопада президент України підписав наказ, згідно з яким на посаду начальника військової адміністрації Миколаївки призначено Володимира Проскуніна.