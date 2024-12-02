У Херсонській МВА назвали кількість постраждалих від обстрілів у листопаді

У листопаді російські війська вбили 17 та поранили 129 жителів Херсонської міської територіальної громади. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
«Нагадуємо: з метою підтримки постраждалих внаслідок російської агресії Херсонська міська військова адміністрація надає одноразову грошову допомогу. При пораненнях на дорослого сума становить 20 000 грн, на дитину – 30 000 грн, на організацію заходів з поховання загиблого – 50 000 грн», - пояснив Мрочко.
Для отримання допомоги жителям громади необхідно звернутися до відповідної районної ради у місті Херсоні.
Нагадаємо, 16 жовтня 2024 року, внаслідок російських обстрілів Херсон був повністю знеструмлений.
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