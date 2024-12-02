Морпіхи ліквідували штурмову групу РФ у Курській області

Миколаївські морські 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського відбили атаку російських штурмовиків на Курщині. Відео опублікувала 36 ОБрМП у фейсбуці.
Наголошується, що зіткнення сталося в районі Зеленого Шляху-Новоіванівки Курської області, де миколаївські морпіхи відбили штурм елітного підрозділу ВДВ РФ.
Противник атакував позиції морських піхотинців малими групами на квадроциклах. В результаті бою було знищено 2 квадроцикли за допомогою дистанційного мінування та FPV-дронів.
Скиди FPV-дронів на піхоту РФ у Курській області. Фото: кадр із відео
Скиди FPV-дронів на піхоту РФ у Курській області. Фото: кадр із відео
Залишки піхоти ворога дісталися укріплень, де були розбиті артилерією та ударними дронами бригади.
Варто додати, що в операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 16 атак російських загарбників.
Нагадаємо, минулої доби втрати армії РФ склали 1790 солдатів та 30 артсистем.
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