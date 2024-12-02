Морпіхи ліквідували штурмову групу РФ у Курській області

Морпіхи ліквідували групу військ РФ у Курській області. Фото: кадр із відео

Миколаївські морські 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського відбили атаку російських штурмовиків на Курщині. Відео опублікувала 36 ОБрМП у фейсбуці.







Наголошується, що зіткнення сталося в районі Зеленого Шляху-Новоіванівки Курської області, де миколаївські морпіхи відбили штурм елітного підрозділу ВДВ РФ.



Противник атакував позиції морських піхотинців малими групами на квадроциклах. В результаті бою було знищено 2 квадроцикли за допомогою дистанційного мінування та FPV-дронів.

Скиди FPV-дронів на піхоту РФ у Курській області. Фото: кадр із відео

Скиди FPV-дронів на піхоту РФ у Курській області. Фото: кадр із відео

Залишки піхоти ворога дісталися укріплень, де були розбиті артилерією та ударними дронами бригади.



Варто додати, що в операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 16 атак російських загарбників.

Нагадаємо, минулої доби втрати армії РФ склали 1790 солдатів та 30 артсистем.