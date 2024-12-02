У Покровську частина споживачів залишилася без електрики

У понеділок, 2 грудня, у Покровську на Донеччині частина абонентів залишилася без електропостачання. Коли буде світло у місті — невідомо. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«У Покровську частина споживачів без електрики Для виконання ремонтних робіт знеструмлена ТП-54», — йдеться в повідомленні.



Де саме немає світла:

- вулиця Героїв Крут;

- вулиця Анатолія Солов'яненко;

- вулиця Київська;

– вулиця Павла Поповича.



Раніше ми писали, що Херсон та частина Миколаївщини залишилися без світла через російську атаку.