У Покровську частина споживачів залишилася без електрики

У понеділок, 2 грудня, у Покровську на Донеччині частина абонентів залишилася без електропостачання. Коли буде світло у місті — невідомо. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
«У Покровську частина споживачів без електрики Для виконання ремонтних робіт знеструмлена ТП-54», — йдеться в повідомленні.
Де саме немає світла:
- вулиця Героїв Крут;
- вулиця Анатолія Солов'яненко;
- вулиця Київська;
– вулиця Павла Поповича.
Раніше ми писали, що Херсон та частина Миколаївщини залишилися без світла через російську атаку.
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