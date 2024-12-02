Кремль готує чиновників до завершення війни та формує «образ перемоги» для суспільства – ЗМІ

Глава Кремля Володимир Путін. Фото: Кремль

З 27 по 30 листопада у Підмосков'ї пройшов традиційний семінар для віцегубернаторів, організований Адміністрацією президента РФ. Про це повідомило прокремлівське видання «Комерсант» з посиланням на джерела.



На семінарі були присутні куратор внутрішньополітичного блоку Кремля, перший заступник глави АП Сергій Кірієнко та начальники профільних управлінь адміністрації. Серед іншого на цьому семінарі обговорювались питання, пов'язані з війною проти України, зокрема робота з «образом перемоги».



Як стверджують джерела видання, Кремль виходить із того, що кінець війни буде і до нього треба бути готовим. Майбутні результати війни мають розцінюватися в суспільстві як «перемога», хоча різні соціальні групи вже сприймають її по-різному: для «розсерджених патріотів» вона означає одне, для «лібералів» – зовсім інше. Тому, з погляду Адміністрації президента РФ, треба орієнтуватися на «спокійну більшість», яка буде задоволена досягненням означених Путіним цілей – «денацифікація» та «демілітаризація» України, а також збереження за Росією окупованих територій. І, як вважають у Путіна, цю більшість необхідно зберігати та розширювати.

Нагадаємо, що колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг підтримав ідею тимчасових територіальних поступок з боку України для припинення війни.