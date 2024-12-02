«Не бояться, що їх можуть вбити»: у ЗСУ розповіли, як війська РФ наступають на Часів Яр

Спікер оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова. Фото: «Новини Донбасу»

Армія РФ накопичила значні ресурси й спробує використати різну тактику для наступу на Часів Яр, тому що окупанти зараз активних штурмів не проводять. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.



Однак, за її словами, це не означає, що бойові дії не ведуться.



«Вони є й дуже цікаві, бо ворог пробує різні види тактики. Війна завжди еволюціонує, можна сказати, постійно навчається. Їх (росіян – ред.) тактика була проста – малими піхотними групами вони переходять через канал Сіверський Донець Донбас і намагаються штурмувати нас «в лоб». Вони зрозуміли, що ця тактика не успішна і ми все ж таки «косимо» багато військових та одиниць їх особового складу», – сказала Бобовнікова.



Тому, як зазначила речниця ОТУ «Луганськ», російські війська вирішили змінити тактику.



«Відповідно, зараз вони вже хитріші. Вони проходять через канал, засідають у «норах» та накопичуються. І коли відбувається прикриття артилерією чи мінометами та FPV-дронам, чи всього разом, вони намагаються наступати, штурмувати. І зазвичай, ці спроби закінчуються так: коли вони ховаються, вони знаходяться і знищуються», – сказала вона.



Бобовнікова стверджує, що окупанти при наступі не бояться, що їх можуть вбити.



«Вони не бояться, не думають про своє життя. Вони прямо наступають під час обстрілу артилерії», – додала речниця.

Нагадаємо, що «Новини Донбасу» розповідали, як ЗСУ не дають росіянам прорвати оборону у Часовому Яру.