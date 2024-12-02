Відключення світла в Україні. Коли діятимуть графіки 3 грудня

3 грудня в Україні діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Час застосування та обсяг заходів обмежень будуть наступними:

07:00-08:00 – одна черга відключень;

08:00-19:00 – дві черги відключень;

19:00-21:00 – одна черга відключень.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у своєму регіоні можна дізнатися на сайті або офіційних сторінках обленерго у соціальних мережах.



Причина тимчасового введення обмежень – пошкодження енергооб'єктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Нагадаємо, що відключення світла в Україні можливе протягом усієї зими.