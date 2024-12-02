Відключення світла в Україні. Коли діятимуть графіки 3 грудня

3 грудня в Україні діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».
Час застосування та обсяг заходів обмежень будуть наступними:
Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у своєму регіоні можна дізнатися на сайті або офіційних сторінках обленерго у соціальних мережах.
Причина тимчасового введення обмежень – пошкодження енергооб'єктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада.
Нагадаємо, що відключення світла в Україні можливе протягом усієї зими.