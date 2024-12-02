«Набагато менше 80 тисяч»: Зеленський спростував інформацію західних ЗМІ про втрати ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський не може озвучити точних цифр українських втрат у війні проти РФ. Про це повідомив сам Зеленський в інтерв'ю японському інформаційному агентству Kyodo News.



За його словами, нещодавно в американській пресі подали інформацію про те, що нібито 80 тисяч українських військових загинули у війні.



«Я хочу сказати: «Ні, менше». Набагато менше», – стверджує Зеленський.

Нагадаємо, що 26 листопада британське видання The Economist заявило про те, що у війні проти РФ нібито загинули від 60 до 100 тисяч українських військових.