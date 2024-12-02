«Вогнетривкий камінь спотикання». Як ЗСУ не дають росіянам прорвати оборону в Часовому Яру

Мінометний вогонь ЗСУ. Фото: 24-та механізована бригада ЗСУ

Місто Часів Яр Донецької області стало для російських підрозділів каменем спотикання – окупанти там не можуть прорвати оборону ЗСУ. Про це йдеться у сюжеті «Новин Донбасу».



Тактика армії РФ у Часовому Яру була проста: солдати перебігали через канал Сіверський Донець-Донбас малими групами й намагалися штурмувати «в лоб». Згодом російські командири зрозуміли, що це не дає їм бажаного результату. Адже ЗСУ знищили багато піхоти ще на підступах до міста.



За словами речниці оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасії Бобовнікової, зараз росіяни вже хитріші.



«Вони перебігають через канал, засідають у «норах» і накопичуються. І вже коли відбувається прикриття артилерією чи мінометами та FPV-дронами, чи всім разом, вони намагаються наступати, штурмувати», – розповіла вона.



До того ж такі штурми тепер підкріплюються важкою сучасною технікою. У Росії для цього накопичили значні ресурси. Адже Часів Яр залишається однією з ключових точок українського опору на Донбасі.



Речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук заявив, що російські війська в місті мають певні тактичні просування в районі приватного сектору.



«Щодо Вогнетривкого заводу – це головний промисловий об'єкт, це головний об'єкт лінії оборони, який сьогодні існує у Часовому Яру. Жодних просувань у росіян на цій ділянці фронту немає. Цей об'єкт – оборонний об'єкт – на сьогодні допомагає утримувати ситуацію в Часовому Яру, максимально контрольованою з нашого боку», – сказав речник.



За останню добу відомо про сім знищених нових бойових машин десанту. Зокрема, ЗСУ підбили плавучі бронетранспортери російського оборонпрому.



Бобовнікова зазначила, що серед знищених російських машин була БТР-МД «Ракушка».



«Вона була представлена ​​на виставці «Зброя Росії», якщо я не помиляюся, лише у 2020 році і поступила до військ РФ лише у 2022 році. Тобто це найновіша бойова машина десанту», – додала речниця ОТУ «Луганськ».



Російські війська не можуть прорвати українську оборону, починаючи з весни 2024 року. Так, 9 травня було негласним дедлайном Кремля із захоплення міста. Але до кінця 2024-го Часів Яр і зовсім став каменем спотикання для армії РФ.



Як зазначив Братчук, Часів Яр став не просто каменем спотикання, а «вогнетривким каменем спотикання».



«Я, зокрема, сказав про те, що ці рубежі на заводі привели ворога до певного ступору. Це чіткість управління з боку командирів, управління підрозділами. Це комунікація між підрозділами. Ну і, звичайно, це особиста хоробрість солдатів та офіцерів», – переконаний речник УДА «Південь».



Спроби російських підрозділів прорватися в деякі райони міста, наприклад у мікрорайон «Новий», закінчуються їхнім оточенням та знищенням. Це деморалізує війська противника й ускладнює подальші атаки.



Речниця ОТУ «Луганськ» стверджує, що ЗСУ навіть відомо про випадки самогубства серед особового складу військ РФ.



«Настільки вони не хочуть йти в бій. А в нас мотивація захистити свою землю. І це справді дуже великий фактор того, що ми перемагаємо в районі Часового Яру і стримуємо ворога так довго», – заявила вона.



ЗСУ використовують зміцнені позиції та активно застосовують дрони-камікадзе та артилерію для відбиття атак. Оборона міста організована таким чином, щоб утримувати стратегічні висоти.



Спікер УДА «Південь» визнає, що ситуація у місті складна.



«Так, ворог намагається комбінувати штурмові дії, механізовану компоненту підключати, але просування на сьогодні немає. Тобто ми можемо говорити про якусь стабілізацію фронту на цій ділянці», – вважає Братчук.



Попри чисельну перевагу російських військ, їх наступ гальмується завдяки точковим ударам ЗСУ по логістичних шляхах окупантів. До того ж вони не встигають швидко поповнювати свої втрати особового складу та техніки.



Бобовнікова каже, що загарбники не рахують свій особовий склад.



«У районі Часового Яру ворог зазнає значних втрат. Вони приблизно дорівнюють одному батальйону на тиждень. Це дуже висока цифра, це близько 500 людей на тиждень», – наголосила вона.



Українські захисники, попри постійні атаки, продовжують ефективно стримувати окупантів, що робить це місто справжнім символом спротиву на Донбасі.

Нагадаємо, що російські журналісти підтвердили ліквідацію 80 тисяч окупантів в Україні.



Також у ЗСУ розповіли, яких втрат зазнає армія РФ у місті Торецьк Донецької області.