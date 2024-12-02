Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

«Вогнетривкий камінь спотикання». Як ЗСУ не дають росіянам прорвати оборону в Часовому Яру

02 грудня 2024, 21:25

«Вогнетривкий камінь спотикання». Як ЗСУ не дають росіянам прорвати оборону в Часовому Яру

Мінометний вогонь ЗСУ. Фото: 24-та механізована бригада ЗСУ Мінометний вогонь ЗСУ. Фото: 24-та механізована бригада ЗСУ

Місто Часів Яр Донецької області стало для російських підрозділів каменем спотикання – окупанти там не можуть прорвати оборону ЗСУ. Про це йдеться у сюжеті «Новин Донбасу».

Тактика армії РФ у Часовому Яру була проста: солдати перебігали через канал Сіверський Донець-Донбас малими групами й намагалися штурмувати «в лоб». Згодом російські командири зрозуміли, що це не дає їм бажаного результату. Адже ЗСУ знищили багато піхоти ще на підступах до міста.

За словами речниці оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасії Бобовнікової, зараз росіяни вже хитріші.

«Вони перебігають через канал, засідають у «норах» і накопичуються. І вже коли відбувається прикриття артилерією чи мінометами та FPV-дронами, чи всім разом, вони намагаються наступати, штурмувати», – розповіла вона.

До того ж такі штурми тепер підкріплюються важкою сучасною технікою. У Росії для цього накопичили значні ресурси. Адже Часів Яр залишається однією з ключових точок українського опору на Донбасі.

Речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук заявив, що російські війська в місті мають певні тактичні просування в районі приватного сектору.

«Щодо Вогнетривкого заводу – це головний промисловий об'єкт, це головний об'єкт лінії оборони, який сьогодні існує у Часовому Яру. Жодних просувань у росіян на цій ділянці фронту немає. Цей об'єкт – оборонний об'єкт – на сьогодні допомагає утримувати ситуацію в Часовому Яру, максимально контрольованою з нашого боку», – сказав речник.

За останню добу відомо про сім знищених нових бойових машин десанту. Зокрема, ЗСУ підбили плавучі бронетранспортери російського оборонпрому.

Бобовнікова зазначила, що серед знищених російських машин була БТР-МД «Ракушка».

«Вона була представлена ​​на виставці «Зброя Росії», якщо я не помиляюся, лише у 2020 році і поступила до військ РФ лише у 2022 році. Тобто це найновіша бойова машина десанту», – додала речниця ОТУ «Луганськ».

Російські війська не можуть прорвати українську оборону, починаючи з весни 2024 року. Так, 9 травня було негласним дедлайном Кремля із захоплення міста. Але до кінця 2024-го Часів Яр і зовсім став каменем спотикання для армії РФ.

Як зазначив Братчук, Часів Яр став не просто каменем спотикання, а «вогнетривким каменем спотикання».

«Я, зокрема, сказав про те, що ці рубежі на заводі привели ворога до певного ступору. Це чіткість управління з боку командирів, управління підрозділами. Це комунікація між підрозділами. Ну і, звичайно, це особиста хоробрість солдатів та офіцерів», – переконаний речник УДА «Південь».

Спроби російських підрозділів прорватися в деякі райони міста, наприклад у мікрорайон «Новий», закінчуються їхнім оточенням та знищенням. Це деморалізує війська противника й ускладнює подальші атаки.

Речниця ОТУ «Луганськ» стверджує, що ЗСУ навіть відомо про випадки самогубства серед особового складу військ РФ.

«Настільки вони не хочуть йти в бій. А в нас мотивація захистити свою землю. І це справді дуже великий фактор того, що ми перемагаємо в районі Часового Яру і стримуємо ворога так довго», – заявила вона.

ЗСУ використовують зміцнені позиції та активно застосовують дрони-камікадзе та артилерію для відбиття атак. Оборона міста організована таким чином, щоб утримувати стратегічні висоти.

Спікер УДА «Південь» визнає, що ситуація у місті складна.

«Так, ворог намагається комбінувати штурмові дії, механізовану компоненту підключати, але просування на сьогодні немає. Тобто ми можемо говорити про якусь стабілізацію фронту на цій ділянці», – вважає Братчук.

Попри чисельну перевагу російських військ, їх наступ гальмується завдяки точковим ударам ЗСУ по логістичних шляхах окупантів. До того ж вони не встигають швидко поповнювати свої втрати особового складу та техніки.

Бобовнікова каже, що загарбники не рахують свій особовий склад.

«У районі Часового Яру ворог зазнає значних втрат. Вони приблизно дорівнюють одному батальйону на тиждень. Це дуже висока цифра, це близько 500 людей на тиждень», – наголосила вона.

Українські захисники, попри постійні атаки, продовжують ефективно стримувати окупантів, що робить це місто справжнім символом спротиву на Донбасі.

Нагадаємо, що російські журналісти підтвердили ліквідацію 80 тисяч окупантів в Україні.

Також у ЗСУ розповіли, яких втрат зазнає армія РФ у місті Торецьк Донецької області.

ТЕГИ

Люди
Сергій Братчук Анастасія Бобовнікова
Організації
ЗСУ Армія РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті Наступ оборона

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:14
У Росії заявили про підготовку 300 тисяч контрактників для війни в Україні
14:49
Колишній генсек НАТО підтримав ідею тимчасових поступок з боку України для припинення війни
13:48
«Росіяни в паніці»: українські сили масовано атакували бази окупантів у Криму
11:59
«Влада» на окупованій Луганщині затримує виплати мобілізованим військовим, які на фронті з 2022 року
08:48
Ризик втрати Донецької області до інавгурації Трампа зростає в рази — Безугла
23:29
Головне за день: РФ готується до наступу у Запорізькій області. Покровська громада під ударом
17:18
В окупованому Луганську у ДТП загинув російський «воєнкор»
13:10
Річниця референдуму щодо проголошення незалежності України: «Жовта Стрічка» публікує фото з Донбасу та Криму
23:09
Головне за день: Кому Росія будує житло у захоплених містах? Атаки по Мирнограду
23:13
Головне за день: ЗСУ вразили нафтобазу, С-400 і корабель РФ? Втрати росіян у війні
22:50
«ДНР» знову незаконно затримала людину в окупації — її звинувачують у «шпигунстві»
21:50
Відновлення Авдіївки розпочалося? Пушилін заявляє про величезний приріст населення Макіївки — дайджест ►
14:48
Петро Андрющенко залишає посаду радника міського голови Маріуполя
13:45
Окупована Горлівка частково знеструмлена: адреса
13:25
У Білорусі знайшли російський фільтраційний табір для полонених українців
12:30
«АТЕШ» зафіксував запуск балістичної ракети з Криму
12:15
В окупованому Криму чути вибухи: видно стовп диму
10:28
Силовики РФ посилили репресії проти населення окупованої Луганщини: в ОВА розповіли, у чому звинувачують жителів
23:25
Головне за день: Путін загрожує повторним ударом «Орєшніком». Військові РФ стратили полонених
23:15
У Луганську необґрунтовано подорожчали продукти
усі новини
22:09
Шольц у Києві висловився про можливість постачання Україні крилатих ракет Taurus
21:25
«Вогнетривкий камінь спотикання». Як ЗСУ не дають росіянам прорвати оборону в Часовому Яру
20:18
ЗСУ не дали військам РФ прорватися до українських позицій під Покровськом: знищені техніка та піхота росіян
19:01
На Донеччині командир підрозділу армії РФ наказав розстріляти українського військовополоненого: перехоплення ГУР
18:15
Відключення світла в Україні. Коли діятимуть графіки 3 грудня
17:51
«Платять за будинок механізованим батальйоном»: у ЗСУ розповіли, яких втрат зазнає армія РФ у Торецьку
17:12
У Донецькій адміністрації представили начальника Миколаївської МВА
17:06
Кремль готує чиновників до завершення війни та формує «образ перемоги» для суспільства – ЗМІ
16:51
Нацгвардійці знищили піхоту РФ на Покровському напрямі
16:48
«Захоплений» росіянами танк Leopard 2 виявився муляжем
16:16
Російська армія просунулася в Кураховому – DeepState
15:59
Українські оператори БПЛА ліквідували 2 російські окупанти під Новогродівкою
15:40
Відключення світла в Україні можливе протягом усієї зими
15:14
У Росії заявили про підготовку 300 тисяч контрактників для війни в Україні
14:56
В Україну повернули ще шістьох дітей з окупації
14:49
Колишній генсек НАТО підтримав ідею тимчасових поступок з боку України для припинення війни
14:48
Морпіхи ліквідували штурмову групу РФ у Курській області
14:33
У Покровську частина споживачів залишилася без електрики
13:57
У Слов'янську за місяць підвищилася народжуваність
13:55
У Херсонській МВА назвали кількість постраждалих від обстрілів у листопаді
усі новини
ВІДЕО
Мінометний вогонь ЗСУ. Фото: 24-та механізована бригада ЗСУ «Вогнетривкий камінь спотикання». Як ЗСУ не дають росіянам прорвати оборону в Часовому Яру
02 грудня, 21:25
Під Новогродівкою ЗСУ знищили дронами знищили двох військових РФ. Фото: скріншот Українські оператори БПЛА ліквідували 2 російські окупанти під Новогродівкою
02 грудня, 15:59
Морпіхи ліквідували групу військ РФ у Курській області. Фото: кадр із відео Морпіхи ліквідували штурмову групу РФ у Курській області
02 грудня, 14:48
Зеленський розповів, коли можливі дипломатичні рішення. Фото: ОП Україна не зможе повернути окуповані території силою, потрібні дипломатичні рішення — Зеленський
02 грудня, 11:41
Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва із неоголошеним візитом. Фото: ZDF Шольц прибув до Києва на переговори із Зеленським
02 грудня, 09:08
Росіяни атакували Україну. Фото: ДСНС За тиждень росіяни запустили по Україні 500 авіабомб і 660 БПЛА — Зеленський
01 грудня, 12:28

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір