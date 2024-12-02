На Донеччині командир підрозділу армії РФ наказав розстріляти українського військовополоненого: перехоплення ГУР

У перехопленій ГУР розмові російських загарбників у Донецькій області командир підрозділу армії РФ наказує підлеглому вчинити воєнний злочин – стратити українського військовополоненого. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.
Російський командир наказує застрелити полоненого українського військового.
«Що там за складності? Застреліть і все. Що ви там сюсюкаєтесь?», – каже окупант.
Нагадаємо, що 22 листопада у Покровському районі російські військові розстріляли чотирьох українських військовополонених.