Сили ППО збили над Україною 22 БПЛА — Повітряні сили

ППО збила 22 БПЛА. Фото: Повітряні сили

Російська армія в ніч проти 3 грудня вкотре запустила по Україні дрони. Внаслідок ударів сили протиповітряної оборони збили 22 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 3 грудня 2024 року (з 22:00 2 грудня) з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллерово — РФ, ворог атакував 28 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що станом на 09:00 сили та засоби протиповітряних сил збили 22 БПЛА у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.



Крім того, 1 безпілотник локально втрачено, 2 — вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території. Зафіксовано кілька влучень щодо об'єктів критичної інфраструктури у Тернопільській та Рівненській областях.



Раніше ми писали, що за 2 грудня російські війська вбили одного мешканця Донецької області – у Покровську.