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Безпілотник ударив по казармі полку Кадирова, поряд із резиденцією глави Чечні

04 грудня 2024, 23:05

Безпілотник ударив по казармі полку Кадирова, поряд із резиденцією глави Чечні

Безпілотник ударив по казармі полку Кадирова, поряд із резиденцією глави Чечні

Казарма в Грозному (РФ), по якій вранці 4 грудня вдарив безпілотник, знаходиться менш ніж за 4 км від резиденції глави Чечні Рамзана Кадирова.

Російські ЗМІ пишуть, що в грозненському аеропорту вночі запроваджувався план «Килим», внаслідок чого було затримано один рейс на Москву. Безпілотник врізався у корпус споруд полку поліції спеціального призначення імені Ахмата Кадирова у Грозному.

На відео удару видно спортивний майданчик поруч із комплексом будівель полку Кадирова, що знаходиться за адресою Старопромислове шосе, 17. Будівля, яку уразив безпілотник, знаходиться за 3,7 км від робочої резиденції Кадирова у Вишневому провулку.

За даними «Важных историй», безпілотник атакував казарму полку, у підвалі якого 2017 року чеченські силовики вбили 13 людей, затриманих за звинуваченням у зв'язках із терористами.

Полк Кадирова з 2022 року бере участь у війні з Україною.

Це вже другий удар безпілотника по Чечні. Перша атака БПЛА відбулася наприкінці жовтня.

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