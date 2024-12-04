Безпілотник ударив по казармі полку Кадирова, поряд із резиденцією глави Чечні

Казарма в Грозному (РФ), по якій вранці 4 грудня вдарив безпілотник, знаходиться менш ніж за 4 км від резиденції глави Чечні Рамзана Кадирова.



Російські ЗМІ пишуть, що в грозненському аеропорту вночі запроваджувався план «Килим», внаслідок чого було затримано один рейс на Москву. Безпілотник врізався у корпус споруд полку поліції спеціального призначення імені Ахмата Кадирова у Грозному.



На відео удару видно спортивний майданчик поруч із комплексом будівель полку Кадирова, що знаходиться за адресою Старопромислове шосе, 17. Будівля, яку уразив безпілотник, знаходиться за 3,7 км від робочої резиденції Кадирова у Вишневому провулку.

За даними «Важных историй», безпілотник атакував казарму полку, у підвалі якого 2017 року чеченські силовики вбили 13 людей, затриманих за звинуваченням у зв'язках із терористами.



Полк Кадирова з 2022 року бере участь у війні з Україною.



Це вже другий удар безпілотника по Чечні. Перша атака БПЛА відбулася наприкінці жовтня.