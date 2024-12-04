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Українські військові розповіли подробиці ліквідації одного з російських комбатів

04 грудня 2024, 21:40

Українські військові розповіли подробиці ліквідації одного з російських комбатів

Українські військові розповіли подробиці ліквідації одного з російських комбатів

Наприкінці вересня військовослужбовці батальйону безпілотних авіаційних комплексів «РАРОГ» 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила ліквідували російського комбата. Йдеться про командира батальйону 5-ї диверсійно-розвідувальної бригади «Терек» Євгена Смирнова з позивним «Єрмак».

Того дня Смирнов супроводжував пораненого кремлівського пропагандиста Дениса Кулагу.

Під час фільмування чергового «репортажу» під Часовим Яром загарбники наїхали на міну, яку вночі залишили українські військові. Пораненого комбата товариші по службі відтягли на відкриту місцевість, але його наздогнав український дрон, який скинув боєприпас.

Смирнов брав участь в окупації Криму у 2014 році, а згодом воював проти України на фронті.

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