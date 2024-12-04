Тільки після деокупації ми зможемо побачити масштаб трагедії — Зарівна про викрадення українських дітей

Україна розшукує близько 20 тисяч дітей, яких РФ насильно депортувала, — заявила радниця глави Офісу президента та операційний директор Bring Kids Back UA Дар'я Зарівна. Вона зазначила, що реальна цифра може бути набагато вищою.



«Але ми не можемо її (цифру, — ред.) з'ясувати. Російська влада систематично відмовляється надавати інформацію. Але щоб ви мали уявлення, уповноважена з прав дитини в Росії Марія Львова-Бєлова похвалилася тим, що в Росії оселилося понад 700 тисяч українських дітей», — сказала Зарівна на засіданні Ради безпеки ООН.



Вона наголосила, що РФ руйнує особистість українських дітей, зокрема, забороняє їм говорити українською мовою, називати себе українцями, а також змушує співати російський гімн.



За її словами, внаслідок війни щотижня щонайменше 16 дітей гинуть або зазнають поранень. Крім цього, вони зіткнулися з тортурами, сексуальним насильством, руйнуванням сімейного життя, будинків, шкіл і безпеки.



Водночас Зарівна наголосила, що всі масштаби трагедії невідомі, оскільки сотні тисяч дітей залишаються на підконтрольних РФ теренах, недоступних для України та міжнародних організацій.



«Ще однією серйозною загрозою є сексуальне насильство, зокрема зґвалтування. Серед задокументованих сексуальних злочинів, скоєних російськими військовослужбовцями щодо неповнолітніх, наймолодшій жертві було лише чотири роки», — зазначила Зарівна.



Вона також нагадала, що в умовах російської окупації жертви не мають доступу до медичної, психологічної та юридичної допомоги.



«На жаль, ці факти ми зможемо зібрати лише після звільнення цих територій», — додала Зарівна.



З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація депортувала 19546 дітей. На сьогодні вдалося повернути в Україну понад 1000 дітей.